От Nike до Intel. Сотни директоров в США уволились в ожидании инаугурации Трампа

CNBC: в США 327 гендиректоров компаний покинули свои посты в 2024 году

Рекордные 327 гендиректоров компаний в Соединенных Штатах покинули свои посты в 2024 году в ожидании прихода к власти избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщил CNBC со ссылкой на данные рекрутинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas.

Известные предприятия объявили о смене руководства в январе-ноябре. Показатель 2024-го стал максимальным с 2010 года, когда Challenger впервые начала отслеживать текучку кадров. По сравнению с 2023-м число покинувших пост выросло почти на 9%.

Минимальный отток директоров за все врем сбора данных зафиксировали в 2021 году — тогда должности оставили 197 руководителей.

В число покинувших пост вошли главы лидирующих представителей своих отраслей — Boeing Co., Nike Inc. и Starbucks Corp. Также в списке: Intel, Peloton, Kohl’s и Weight Watchers.

Американские журналисты не исключили выход США из Всемирной организации здравоохранения в день инаугурации Трампа. В таком случае ВОЗ потеряет значительную часть своего финансирования.