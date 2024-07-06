В Турции заметили падающий метеорит

Жители Стамбула и других турецких городов увидели в небе падающий метеорит

В небе над Турцией заметили падающий метеорит. Жители Стамбула, Анкары и других турецких городов успели заснять на видео уникальное явление, распространив кадры в соцсетях, сообщило агентство Haberler.com .

В соцсетях разошлись видеозаписи с падением метеорита, видимое из разных точек Стамбула. На кадрах видно, как он, двигаясь к земле, озаряет светом все вокруг.

«Метеорит, который увидели в небе этой ночью из различных точек Турции, вызвал восторг», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на

Ранее жители Берлина заметили в небе над городом таинственные черные кольца. Некоторые пользователи предположили, что это явление вызвано сажей, которая могла образоваться из-за производства или использования пиротехники.

В конце весны неопознанный светящийся объект, похожий на метеорит, заметили жители южных регионов России. Очевидцы рассказали, что небесное тело оставляло за собой оранжевый след.

В мае жители Португалии также стали очевидцами падения огромного яркого метеорита синего цвета, который, предположительно, упал в Серре де Монтемуро. Но специалисты при проверке на месте ничего не обнаружили.