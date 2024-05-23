Неопознанный светящийся объект заметили в небе над югом России
Жители южных регионов России сообщили о похожем на метеорит объекте, появившимся в ночном небе. Местные паблики опубликовали фото и видео загадочного светящегося тела.
Неопознанный объект заметили жители Краснодарского и Ставропольского краев, Карачаево-Черкессии и Калмыкии. По словам очевидцев, небесное тело оставляло за собой яркий оранжевый след.
Фото и видео неопознанного объекта появились в местных пабликах этих регионов — Telegram-каналах «Сочи News», «Нетипичный Ставрополь», Kub Mash и других.
По одной из версий, необычное явление представляет собой горящий в атмосфере космический мусор.
Ранее в небе над Португалией заметили огромный яркий метеор синего цвета, рассекающий атмосферу. Очевидцы, увидевшие яркую вспышку в небе, вызвали спасателей, но специалисты не нашли возможных обломков.