Загадочные черные кольца заметили над Берлином

Жители Берлина увидели в небе таинственные черные кольца вечером 4 июля. Об этом сообщили в Telegram-канале «Bild на русском».

По данным издания, три загадочных черных кольца появились в небе над столицей Германии. Многие комментаторы предположили, что данное явление вызвала сажа, которая могла образоваться в результате производства или использования пиротехники.

Некоторые пользователи Сети выдвинули версию, что необычные следы могли остаться после репетиции выступления немецкой группы Rammstein.

Ранее жители южных регионов России увидели в ночном небе, похожий на метеорит объект. По словам очевидцев, небесное тело оставляло за собой яркий оранжевый след. Они выдвинули версию, что необычное явление — это горящий в атмосфере космический мусор.