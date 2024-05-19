Яркий метеор заметили в небе над Португалией | 360°

Мир 19 мая 2024, 11:55 Яркий метеор заметили в небе над Португалией Publico: жители Португалии заметили в небе огромный метеор Unsplash

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В небе над Португалией 18 мая пронесся огромный яркий метеор синего цвета. Очевидцы вызвали спасателей, сообщила газета Publico.

«В субботу вечером по всей территории Португалии была замечена вспышка светящегося шара. Это был метеор, пересекающий атмосферу», — уточнили журналисты.

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По данным издания, большую часть видеороликов засняли жители северных районов страны. Ночью спасатели получили сообщение о возможном падении объекта в Серре де Монтемуро. Прибывшие на указанную локацию специалисты ничего не нашли.

Тем временем на сайте Гражданской обороны сначала появилась информация о «падении метеорита» в Каштру-Дайри, но позже ее удалили.

Ранее в восточной части Германии упал небольшой астероид. Яркую вспышку небесного тела запечатлели камеры наблюдения.