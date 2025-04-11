В Турции выразили надежду на согласование нового раунда переговоров США и России

В Турции выразили надежду, что следующий этап переговоров России и США согласуют в ближайшее время. Об этом сообщил РИА «Новости» дипломатический источник в Анкаре.

«Рассчитываем, что это будет в ближайшее время», — ответил дипломат на вопрос журналистов о сроках по следующему раунду переговоров.

Накануне в Стамбуле состоялись переговоры российских и американских представителей. Глава делегации России Александр Дарчиев назвал атмосферу диалога позитивной. Он отметил, что благодаря ему обе стороны продвинулись в решении задачи по налаживанию работы своих диппредставительств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял ранее, что тему украинского конфликта не поднимали на переговорах. Главным вопросом стало регулирование и нормализация двусторонних отношений. Еще в МИД России сообщили, что делегации по итогам переговоров наметили ориентир для новых консультаций.