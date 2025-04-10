Россия и США не будут обсуждать украинский вопрос на переговорах в Стамбуле

Тема урегулирования украинского конфликта не будет обсуждаться на встрече представителей России и США в Стамбуле 10 апреля. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Эти переговоры идут исключительно по по вопросам регулирования и нормализации двусторонних отношений», — сказал он.

Песков подчеркнул, что Россия никогда не откажется от прав на собственные активы и действий по их защите, а также добавил, что никаких временных рамок по консультациям нет.

Ранее глава российской делегации на консультациях в Стамбуле Александр Дарчиев заявил, что на встрече сторонам предстоит вместе распутывать «тугой узел проблем». По его словам, важной темой станет возврат дипсобственности. Также Россия поднимет вопрос возобновления прямого авиасообщения с Соединенными Штатами.