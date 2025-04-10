Переговоры России и США в Стамбуле завершились

Российская и американская делегации завершили переговоры в Стамбуле. Об этом сообщило РИА «Новости».
Дипломаты США первыми покинули генеральное консульство России. Консультации, начавшиеся утром 10 апреля, продлились почти шесть часов с перерывом на обед. Каких-либо заявлений по завершении встречи от представителей делегаций не поступало.
Российскую делегацию возглавлял посол в Соединенных Штатах Александр Дарчиев. Главой американской делегации выступила заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
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