Переговоры России и США в Стамбуле завершились

Российская и американская делегации завершили переговоры в Стамбуле. Об этом сообщило РИА «Новости».

Дипломаты США первыми покинули генеральное консульство России. Консультации, начавшиеся утром 10 апреля, продлились почти шесть часов с перерывом на обед. Каких-либо заявлений по завершении встречи от представителей делегаций не поступало.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинский вопрос на переговорах в Стамбуле не обсуждался. Главной темой стало регулирование и нормализации двусторонних отношений государств.

Российскую делегацию возглавлял посол в Соединенных Штатах Александр Дарчиев. Главой американской делегации выступила заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Соната Коултер.