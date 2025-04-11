МИД: Россия и США наметили в Стамбуле ориентир для новых консультаций

Российская и американская делегации по итогам переговоров в Стамбуле обменялись нотами и наметили ориентир для новых консультаций. Об этом сообщили на сайте МИД России.

РФ и США обязались, в частности, содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию дипмиссий обеих стран. Также продолжится работа по облегчению оформлению виз и режима передвижения дипломатов по стране пребывания.

Российский посол в Вашингтон Александр Дарчиев обратил внимание, что необходимо активнее работать над укреплением взаимного доверия, расширения деловых и общественных связей, включая возобновление прямого авиасообщения между Россией и США. Делегаты решили оперативно проработать все предложения, отметили в МИД России.

«Ориентир — выйти на взаимоприемлемые развязки к ближайшему новому консультационному раунду, сроки которого согласовываются», — резюмировали в ведомстве.

Ранее делегаты России и США договорились разработать дорожную карту по возвращению РФ шести дипобъектов, конфискованных американскими властями.