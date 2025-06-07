В Турции во время жертвоприношений пострадали 14 тысяч мусульман

В Турции более 14 тысяч человек обратились за медицинской помощью из-за ран, полученных во время жертвоприношений в первый день празднования Курбан-байрама. Министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу в соцсети X призвал доверять закалывание животных профессионалам.

Медики насчитали в 81 провинции 14 372 человека, раненых во время жертвоприношения. Из них 1049 обратились за помощью в Анкаре, 753 — в Стамбуле, 655 — в Конье, 634 — в Газиантепе, 572 — в Манисе. Мемишоглу пожелал раненым выздоровления и призвал верующих быть осторожными при закалывании животных.

«Мы подчеркиваем, что жертвоприношения должны совершать профессионалы; мы напоминаем нашим гражданам, которые еще не принесли в жертву своих животных, обратить внимание на этот вопрос», — заявил он.

Курбайн-байрам в 2025 году выпал на период с 6 по 8 июня. Для жертвоприношения мусульмане откормили овец или баранов не младше семи месяцев.