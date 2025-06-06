Имам-хатыб Фахрутдинов рассказал о традициях Курбан-Байрама

Имам-хатыб Московской Мемориальной мечети Динар Фахрутдинов в эфире радио Sputnik поделился подробностями празднования Курбан-Байрама. Этот важный для мусульман праздник отмечается 6 июня и символизирует покорность, возвеличивание Господа и благодарность ему.

«Курбан-Байрам связан с поклонением Всевышнему. Мусульмане проводят первые дни Зуль-хиджа в поминании Аллаха, возвеличивании его, раздаче милостыни — садака, постятся в день Арафата, а на следующий день совершают праздничную молитву и отмечают Курбан-Байрам», — отметил Фахрутдинов.

История праздника восходит к жертвоприношению пророка Ибрахима. Жертвоприношение на Курбан-Байрам — это проявление благодарности каждого мусульманина Всевышнему, добавил имам-хатыб.

«Мусульманин приносит в жертву барашка за то, что Всевышний дал возможность быть верующим человеком, быть из числа почитающих нашего Господа, быть благодарными нашему Господу», — сказал он.

Этот праздник объединяет близких и родственников, даря радость и возрождая семейные узы. Традиционно мусульмане собираются вместе, делятся едой, проводят время в кругу любимых и обмениваются теплом и заботой. Совместные застолья и посещение родных символизируют духовную близость и преемственность исламских традиций.