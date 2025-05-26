26 мая 2025 16:10 Традиции Курбан-байрама. Что будут делать мусульмане 6–8 июня Религиовед Невеев рассказал, что означает для мусульман Курбан-байрам 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Общество

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В начале лета в мусульманском мире наступает важный день — Курбан-байрам или праздник жертвоприношения. Он начинается через 70 дней после Ураза-байрама и в 10-й день Зуль-хиджа. Как готовятся к событию, какие обряды совершают, что говорят последователи ислама при встрече и что это означает, а также как Курбан-байрам отмечают в разных регионах России и за рубежом — в материале 360.ru.

Какого числа отмечают Курбан-байрам в 2025 году В этом году Курбан-байрам выпадает на ночь с 5 на 6 июня. Его отметят три дня — до 8 числа включительно. «Мусульманский религиозный календарь равнозначен лунному. Верующие подсчитывают дни лунного цикла, который длится 28−29 дней. Дату определяют по специальным инструкциям, которые известны благодаря достижениям современной астрономии», — рассказал 360.ru религиовед Александр Невеев. История и суть праздника жертвоприношения для мусульман Согласно Корану, пророк Ибрагим долго не мог иметь детей. Но он верил в помощь Аллаха и не переставал обращаться к нему с молитвами. В 86 лет на свет появился первенец Исмаил. Однажды Ибрагим увидел во сне ангела Джабраила. Тот передал повеление Аллаха — принести в жертву единственного сына. Утром пророк рассказал о сне Исмаилу. Мальчик смирился со своей участью.

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«Отец мой, делай, что тебе приказано; ты найдешь меня, если пожелает Аллах, терпеливым», — произнес юноша. Они отправились в долину Мина, чтобы совершить жертвоприношение. В последний момент Аллах остановил пророка.

O, Ибрагим, остановись! Ты ужe выполнил тo, чтo тебe былo повеленo, и увидел истинность снa. Аллах

В качестве жертвы бог мусульман принял барана. С тех пор на Курбан-байран верующие совершают ритуал жертвоприношения — акт смирения и милосердия.

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Что нужно делать на Курбан-байрам Подготовка к празднику и молитвы За полтора месяца до события некоторые последователи ислама совершают хадж — религиозное паломническое путешествие по святым местам в Мекке. Считается, что на этой территории Ибрагим собирался принести в жертву сына. За 20 дней до Курбан-байрама верующие прекращают стричь ногти, волосы, мужчины не подравнивают бороды. Под запретом новая одежда и любые застолья. Хозяйки прибирают дом и готовят угощения, чтобы три дня праздника провести с семьей. Девять дней до назначенной даты некоторые мусульмане держат пост.

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Празднование Курбан-байрама Ночь перед Курбан-байрамом люди читают намаз. «Молитвы обязательно пятикратные и с посещением мечети», — объяснил Невеев. Праздничным утром мусульмане совершают ритуал омовения, проводят гигиенические процедуры, надевают новую одежду, умасливают себя благовониями и идут в мечеть.

Интересно Во время прогулки до места они повторяют такбир: «Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар ля илаха илля Ллаху ва-Ллаху акбар, Аллаху акбар ва-ли-Ллахи-ль-хьамд. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар кабиран ва-льхамду-ли-Ллахи касьиран ва-субхьана-Ллахи букратан ва-асъила». Во время прогулки до места они повторяют такбир: «Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар ля илаха илля Ллаху ва-Ллаху акбар, Аллаху акбар ва-ли-Ллахи-ль-хьамд. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар кабиран ва-льхамду-ли-Ллахи касьиран ва-субхьана-Ллахи букратан ва-асъила».

В мечети читают праздничную молитву, затем проповедь-хутба — она прославляет Аллаха и Мухаммеда, разъясняет происхождение хаджа и значение обряда жертвоприношения. После молитвы закалывают жертвенное животное. Тушу делят на три части: одну оставляют себе, второй угощают гостей, третью отдают нуждающимся. Обязательно делятся пищей с гостями, дарят подарки, дают милостыню и еду нуждающимся и случайным прохожим. «Практически для любого мусульманского праздника обязательно приглашение соседей, знакомых, пожертвования в пользу мечети, милостыня бедным людям, даже случайным прохожим. У меня были случаи, когда я покупал лепешки, а мне их отдали бесплатно», — рассказал Невеев.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Жертвоприношение Жертвенным животным может быть овца или баран в возрасте не менее семи месяцев, бык или корова от двух лет или верблюд, проживший пять лет. Перед ритуалом их откармливают. Жертва должна быть жирной, красивой, без изъянов, например, не должно быть хромоты, поломанного рога или срезанного уха. Обычно на семью приходится одно заклание. «Жертвоприношение — это ритуализированный процесс, который предполагает чтение молитв перед тем, как барашка зарежут», — рассказал Невеев.

Интересно Над жертвой произносят «Бисмиллах, Аллах Акбар», что означает «Во имя Аллаха, Аллах велик!». Перед ритуалом животное валят на землю головой в сторону Мекки. Над жертвой произносят «Бисмиллах, Аллах Акбар», что означает «Во имя Аллаха, Аллах велик!». Перед ритуалом животное валят на землю головой в сторону Мекки.

Важно, чтобы животное не видело ножа, а вести к месту заклания следует так, чтобы овца не паниковала. Мучить животное категорически запрещено.

Кровь, пролитая в этот день, достигает своего места пред Аллахом, прежде чем достигнет земли. Так очищайте ею ваши души». Мухаммед

Шкуры жертв отдают в мечети. Расплачиваться со специалистом по закланию мясом запрещено, но его можно угостить. Для мусульман Курбан-байрам — это не про варварство и убийство, а про опыт смирения и благодарности, объяснил религиовед.

Фото: Hani Ali/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Что значит пожелание «Ид мубарак» В праздничные дни мусульмане ходят друг к другу в гости и произносят пожелание «Ид мубарак». Фраза переводится как «Благословенного праздника». «Барака — это благословение, а мубарак — это тот, кого благословили», — объяснил религиовед. Допускается говорить «Да будет благословенен ваш праздник». После этого верующие могут пожелать добра, здоровья и милосердия. Что запрещено в Курбан-байрам Делать зло;

Обманывать;

Ссориться и ругаться;

Пить спиртное;

Сквернословить;

Совершать тяжелую работу по дому, в саду и огороде.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Как отмечают Курбан-байрам в регионах России Пятницу, 6 июня, в честь Курбан-байрама объявляют нерабочим днем в Башкирии, Кабардино-Балкарии, Адыгее, Дагестане, Татарстане, Чеченской республике и Херсонской области. Дагестан В мусульманском регионе России стараются соблюдать все обычаи и традиции. Обычно жертвоприношения совершают массово на территории старого ипподрома рядом с Духовным центром имени пророка Исы и возле района «Киргу». На площадках работают специалисты по закланию и разделке туши. В Дагестане в Курбан-байрам принято посещать могилы усопших, чтобы почтить их память. В дни праздника работа магазинов и транспорта может быть нестабильной.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Татарстан Во всех мечетях республики 6 июня пройдут праздничные намазы. В Казани определили порядок проведения мероприятий: 2.00-3.00 — рецитация Священного Куръана;

3.00-3.30 — праздничный вагаз;

3.30 — гает-намаз;

3.40 — хутба, чтение Куръана, ду’а. Гает-намаз во всех мечетях рекомендуется проводить через полчаса после восхода солнца. Сумма нисаба в этом году составит 53 тысячи рублей.

Интересно Нисаб — минимальный достаток, имущество, с которого нужно выплачивать закят, то есть налог. Нисаб — минимальный достаток, имущество, с которого нужно выплачивать закят, то есть налог.

Забой жертвенных животных продолжится до 8 июня. Места заклания можно посмотреть по ссылке — в Казани их 17.

Фото: Andrey Titov/Business Online / www.globallookpress.com

Москва и Подмосковье Ежегодно на столичные праздничные богослужения в честь Курбан-байрама приходят до 300 тысяч мусульман. В 2025-м молитвы по традиции проведут возле четырех мечетей: Московской исторической мечети;

комплекса мечетей Инам и Ярдям в Отрадном;

Мемориальной мечети;

Московской соборной мечети. Власти объявят о дополнительных местах для молитв позднее. В дни празднования, 7 и 8 июня, на Минской улице, 2Б в Москве, возле Мемориальной мечети состоится фестиваль «Курбан Fest». Для посетителей подготовят рынок, программу для всех возрастов, а желающих угостят пловом. В Московской области пока не назвали места праздничных молитв. В 2024 году их организовывали по адресам по ссылке. Обычно площадок не менее 50.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Чеченская республика В отличие от других регионов, в Чечне жертвоприношения не совершают на площадях. Заклания проводят во дворах частных домов или на скотобойнях. Обычно режут баранов — они бюджетнее, доступнее и вкуснее, реже — быков, коров и верблюдов. Обычно на семью приходится одно жертвенное животное. Если мусульмане не могут позволить себе купить барана, им помогает фонд Ахмат-хаджи Кадырова. Из мяса готовят шашлык и традиционный баарш — шар из требухи, начиненный ливером и другими субпродуктами. Санкт-Петербург Порядок праздничных мероприятий в Курбан-байрам в Северной столице пока не объявили. Обычно молебны организовывают у Соборной мечети, Мемориальной мечети имени Жафяр-Хазрат Пончаева в Приморском районе, возле молельных домов на Сенной площади и улице Беринга. Массовые заклания на площадях в Северной столице запрещены. Обычно ритуалы проводят за городом или в частных домах. В 2025 году петербургские мусульмане позаботились о покупке жертвенных животных заранее. На фермах осталось немного баранов, в основном крупных — по 25 килограммов.

Фото: Andrey Titov/Business Online / www.globallookpress.com

Как отмечают Курбан-байрам за рубежом Турция Турецкая республика движется в сторону светского государства, где чтят все религиозные течения. Однако большая часть местного населения все же мусульмане. По этой причине в Турции на Курбан-байрам официально отдыхают. В дни празднования жители страны проводят время в кругу близких. Все магазины, рестораны и кафе закрыты, поэтому люди закупаются всем необходимым заранее. Принести жертву в крупных городах, особенно в туристических центрах, непросто, поэтому многие стараются уезжать на время праздника к родственникам за пределы мегаполисов. Из-за этого часто возникают проблемы с переполненностью в общественном транспорте, люди стоят в пробках. На время выходных власти запускают дополнительные рейсы автобусов и самолетов.

Фото: www.globallookpress.com

Узбекистан В столице Узбекистана Ташкенте проводят коллективное жертвоприношение. На стол обычно ставят плов, шашлык и сладости. В Самарканде делают акцент на соблюдении древних традиций. Например, местные приходят молиться в исторические мечети, такие как Биби-Ханум. А накануне семьи совершают визиты к родным и близким, чтобы попросить прощения и очистить душу перед Курбан-байрамом. В Фергане мясо жертвенных животных раздают нуждающимся, а соседи садятся за общие столы. Угощениями обычно служат тушеное мясо с рисом и самса. Молодежь активно участвует в древних обрядах. В жертву разрешается приносить птиц. Дни праздника считают государственными выходными.