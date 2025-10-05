В Турции назвали препятствие для мира на Украине

Фидан: контроль над ДНР — ключевой вопрос для мира между Россией и Украиной

Возможность для урегулирования конфликта между Россией и Украиной может возникнуть в течение ближайших месяцев, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT Haber . По его словам, главным препятствием на пути к переговорам сейчас остается вопрос контроля над территориями Донецкой народной республики.

Глава турецкого МИД отметил, что Украина отказывается выводить войска из региона, тогда как Россия требует уступок, предупреждая Киев о риске потерять еще больше территорий.

Фидан подчеркнул, что у каждой стороны есть собственные аргументы, которые необходимо сопоставить. Он добавил, что рассматривает различные возможные варианты компромисса, обсуждая их с европейскими и американскими коллегами, однако раскрывать детали посчитал преждевременным, отметив, что это слишком чувствительная тема.

Ранее Минобороны России опубликовало обновленную карту боевых действий, согласно которой с начала 2025 года российские силы взяли под контроль около 4714 квадратных километров, из них свыше 3300 — в Донецкой народной республике. Сейчас линия фронта в регионе проходит за Соледаром и Часовым Яром, приближаясь к Краматорску и Константиновке, а южнее образует полукольцо вокруг Покровска.

В августе Фидан уже заявлял, что Москва готова остановиться на линии фронта в Херсонской и Запорожской областях при условии передачи под ее контроль оставшейся части Донбасса.