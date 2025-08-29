В Турции заявили о готовности России пойти на компромисс по Украине

МИД Турции: Россия готова остановиться в Херсоне и Запорожье по линии фронта

Россия согласилась остановиться в Херсонской и Запорожской областях по линии фронта взамен на часть ДНР, по-прежнему подконтрольную Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, которого процитировало агентство Haberler .

«Тот факт, что они заявили об этом и согласились гарантировать это механизмом безопасности, фактически создает поистине великолепную основу в виде статей рамочного соглашения», — добавил он.

Официально Россия не подтверждала эту информацию. Тем временем немецкая газета Bild писала, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф неправильно истолковал слова российской стороны: в Кремле потребовали, чтобы ВСУ ушли из Херсонской и Запорожской областей, а он решил, что Россия готова отступить.