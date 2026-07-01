В турецком Трабзоне упал украинский БПЛА с 5 килограммами взрывчатки
В турецкой провинции Трабзон упал украинский беспилотник, начиненный пятью килограммами взрывчатки. Об этом сообщило агентство IHA.
По данным источника, дрон разрушился после столкновения с деревом в районе Вакфыкебир. Специалисты, осмотрев обломки, установили, что аппарат был оснащен взрывчаткой.
Местные жители, заметив БПЛА, запаниковали. В связи с происшествием правоохранители организовали проверку. В июне этого года дроны и их обломки уже находили в нескольких турецких провинциях на побережье Черного моря.
На прошлой неделе на севере Турции обнаружили два неопознанных беспилотника. В районе Джиде один из дронов упал рядом с домом и загорелся. Его масса составила более 200 килограммов. Второй БПЛА рухнул в провинции Самсун.
В мае там же еще один упавший беспилотник повредил крыши в двух домах и выбил стекла.