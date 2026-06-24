Два неопознанных дрона нашли на севере Турции

В Турции нашли два неопознанных беспилотника. Один из них упал рядом с домом и загорелся. Подробности сообщила газета Milliyet .

«Беспилотный летательный аппарат упал в фундуковом саду рядом с домом в деревне Кушкаясы района Джиде. После падения аппарат загорелся, а его обломки разлетелись по окрестностям», — рассказали журналисты о беспилотнике в провинции Кастамону.

Местный житель рассказал, что дрон упал в 10 метрах от дома, и его масса составила более 200 килограммов.

Фрагмент второго беспилотника обнаружили в турецкой провинции Самсун. Местные жители нашли в поле моторный элемент, который, предположительно, может принадлежать украинскому дрону-камикадзе.

Власти Финляндии в середине июня заявили, что украинские беспилотники не должны создавать угрозу для безопасности стран НАТО. Поводом для заявления стало несколько инцидентов, когда дроны пересекли воздушное пространство страны или упали на ее территории по пути в Россию.