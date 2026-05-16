В Турции упавший беспилотник повредил несколько домов

БПЛА рухнул на улице города Самсун, который находится на севере Турции. Об этом сообщила газета Sözcü .

«На месте было установлено, что упавший объект являлся беспилотным летательным аппаратом», — отметило издание.

Беспилотник рухнул рано утром в районе Илкадым. Местные жители проснулись из-за шума и вызвали экстренные службы. Оказалось, что БПЛА повредил крыши в двух домах и выбил стекла. Обломки аппарата валялись прямо на улице.

Издание добавило, что в результате ЧП обошлось без пострадавших, на месте работает полиция. Правоохранители выяснят, кто и с какой целью запустил беспилотник.

Ранее два БПЛА упали на нефтебазе Латвии — в городе Резекне в восточной части страны. В результате повредились четыре пустых резервуара, по факту случившегося возбудили уголовное дело.

Глава Минобороны республики Андрис Спрудс уточнил, что после падения беспилотников страна экстренно подняла военные самолеты, задействованные НАТО по охране воздушных границ Балтии.