Туристическая полиция таиландской провинции Сураттхани задержала гражданина России, который нелегально въехал в страну 19 лет назад. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на провинциальный отдел турполиции Таиланда.

Все эти годы мужчина жил в хижине в труднодоступной части острова Пханган, скрываясь от властей. При проверке документов выяснилось, что данных о его въезде в Таиланд нет.

Задержанный признался, что пересек границу королевства нелегально почти два десятилетия назад. Нелегал жил в хижине в отдаленной местности.

За длительное нелегальное пребывание в стране мужчине грозит максимальный штраф в 20 тысяч тайских батов (около 50 тысяч рублей). После выплаты его депортируют на родину.

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