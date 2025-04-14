На востоке Таджикистана случилось новое землетрясение

В Таджикистане случилось еще одно землетрясение — подземные толчки ощутили недалеко от Душанбе. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-служба центра управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики.

«Еще одно землетрясение произошло в понедельник в 05:44 местного времени (03:44 по московскому) на территории Таджикистана, в 156 километрах восточнее Душанбе, магнитуда толчка в эпицентре составила три-четыре», — заявили агентству.

Другое землетрясение случилось в этом же районе накануне, примерно в 09:24 (07:24 по московскому времени) в 170 километрах к юго-востоку от города Худжанд, где живут более 198 тысяч человек.

Из-за ЧП погиб ребенок. Также подземные толчки частично разрушили 17 домов. Серьезные повреждения получили здания, стоящие в эпицентре происшествия.