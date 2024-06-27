В Стамбуле обрушилась часть четырехэтажного дома

В Стамбуле произошло частичное обрушение четырехэтажного дома в районе Бахчелиэвлер. Никто не пострадал, сообщил телеканал NTV .

Здание на улице Зафера Махалласи Ядигара построили в 1980 году. Оно частично обрушилось ночью 27 июня около 04:45. К месту происшествия выехали спасатели и бригады скорой помощи. Жильцов соседних построек эвакуировали.

«В ходе расследования, проведенного бригадами на месте происшествия, установлено, что погибших, раненых и людей, оказавшихся под завалами, нет», — заявила пресс-служба мэрии Стамбула.

Глава Бахчелиэвлера Хакан Бахадыр сказал, что три этажа пристроили в 1994 году. По его словам, в здании находились всего 10 квартир.

В мае в Коми частично обрушилось общежитие. Эвакуировали 14 человек. Место происшествия сняли на видео.