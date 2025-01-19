В США заявили о желании Зеленского умаслить Трампа
CNN: Зеленский стал активно подлизываться к Трампу, надеясь получить помощь
Президент Украины Владимир Зеленский сейчас пытается умаслить избранного президента США Дональда Трампа позитивными высказываниями о нем. Об этом сообщил телеканал CNN.
«Мировые лидеры стали пытаться завоевать расположение Дональда Трампа с момента его переизбрания на пост президента США, и больше всего в этом плане стараются на Украине», — отметили в материале.
Авторы статьи заметили, что, кроме Зеленского, умаслить Трампа решил и депутат от партии главы киевского режима «Слуга народа». Украинец выступил с предложением выдвинуть республиканца на Нобелевскую премию мира.
Однако такой подход киевские власти уже применяли. В статье CNN в 2019 году, когда Зеленский восхвалял Трампа, журналисты называли подобное поведение «подлизыванием по учебнику».
В ближайшие дни состоится инаугурация Трампа, президент Украины несколько раз просил о приглашении на церемонию, но каждый раз ему отвечали отказом.
При этом в украинском МИД заявили, что Зеленский ждет встречи с избранным президентом США сразу после его официального вступления в должность.