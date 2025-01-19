Президент Украины Владимир Зеленский сейчас пытается умаслить избранного президента США Дональда Трампа позитивными высказываниями о нем. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Мировые лидеры стали пытаться завоевать расположение Дональда Трампа с момента его переизбрания на пост президента США, и больше всего в этом плане стараются на Украине», — отметили в материале.

Авторы статьи заметили, что, кроме Зеленского, умаслить Трампа решил и депутат от партии главы киевского режима «Слуга народа». Украинец выступил с предложением выдвинуть республиканца на Нобелевскую премию мира.

Однако такой подход киевские власти уже применяли. В статье CNN в 2019 году, когда Зеленский восхвалял Трампа, журналисты называли подобное поведение «подлизыванием по учебнику».

В ближайшие дни состоится инаугурация Трампа, президент Украины несколько раз просил о приглашении на церемонию, но каждый раз ему отвечали отказом.

При этом в украинском МИД заявили, что Зеленский ждет встречи с избранным президентом США сразу после его официального вступления в должность.