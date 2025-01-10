Киевские власти заявили о подготовке встречи Зеленского и Трампа

Владимир Зеленский ожидает встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации. Высказывание представителя МИД Украины Георгия Тихого об этом появилось в украинском издании «Европейская правда».

«Мы сейчас ждем встречи наших президентов — президента Трампа и президента Зеленского. Для нас главное — это совместно работать с Америкой ради мира», — сказал Тихий.

Представитель украинского МИД также отметил, что киевские власти настроены на налаживание сотрудничества с новой администрацией Белого дома и ведут подготовку к «украинско-американским контактам на самом высоком уровне».

Ранее Дональд Трамп сообщил, что готовится к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конкретных планов по встрече двух президентов пока нет. Однако Путин открыт к контактам с международными лидерами, в том числе с Трампом.