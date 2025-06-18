Госдеп заявил о смерти американца в Киеве якобы после удара ВС России

Американец погиб в Киеве якобы после того, как ВС России нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили на сайте Госдепартамента США.

«Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине», — заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

При этом личность погибшего и обстоятельства произошедшего она не раскрыла.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 17 июня российские войска нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киевской области. После этого загорелись склады, нежилые постройки и критическая инфраструктура. Мощные взрывы прозвучали в столице Украины на фоне работающих систем ПВО.

В конце мая стало известно, что афроамериканского наемника ликвидировали при освобождении Константинополя в ДНР. При нем нашли винтовку SCAR-L.