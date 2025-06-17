Пожары начались в Киеве после атаки дронов-камикадзе

После взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги в ряде районов Киева начались пожары. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

После атаки дронов-камикадзе в Соломенском районе огонь охватил нежилую застройку. Кроме того, очаги возгорания зафиксировали в Дарницком, Соломенском и Шевченковском районах.

Склады загорелись в Святошинском районе украинской столицы. Информацию о том, что в них хранилось и кому они принадлежали, Кличко не уточнил.

«В Святошинском районе горят складские помещения. Все службы на месте», — рассказал мэр Киева.

Воздушную тревогу, действовавшую на всей территории Украины, ввели около 01:30 ночи. Пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщила об атаках на Киев и Одессу.