Воевавшего на стороне ВСУ афроамериканского наемника ликвидировали при освобождении села Константинополь в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА «Новости» сообщил командир ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра» с позывным Фил.

«У него была винтовка SCAR-L, по-моему, бельгийская. Не ожидали мы, что будут афроамериканцы», — рассказал российский военнослужащий.

Ранее стало известно, что под Изюмом ликвидировали осужденного в ДНР британского наемника Кристофера Гаррета, которого заочно приговорили к 14,5 года колонии. Националист помогал украинской армии вести разминирование.