Воевавшего на стороне ВСУ афроамериканского наемника ликвидировали при освобождении села Константинополь в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА «Новости» сообщил командир ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра» с позывным Фил.
«У него была винтовка SCAR-L, по-моему, бельгийская. Не ожидали мы, что будут афроамериканцы», — рассказал российский военнослужащий.
Ранее стало известно, что под Изюмом ликвидировали осужденного в ДНР британского наемника Кристофера Гаррета, которого заочно приговорили к 14,5 года колонии. Националист помогал украинской армии вести разминирование.
Клишас ответил статьей Конституции авторам идей об отмене пенсий
Вертолет Путина попал в эпицентр отражения атаки БПЛА в Курской области
Российские войска нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Поставки прекратятся. В США сделали мрачный вывод после удара ВС России по Одессе
Российские войска освободили село Романовка в ДНР
В Гидрометцентре ответили на пугающие прогнозы о самом жарком лете
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте