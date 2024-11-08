В странах НАТО стали понимать, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией. Об этом заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Сигналы уже распространяются очень быстро, что Украина проиграла», — сказал он.

По словам офицера, европейские и американские элиты уже признали поражение Украины в конфликте. Уилкерсон также отметил, что на Западе политики также начали терять свое влияние, среди них канцлер Германии Олаф Шольц.

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу ранее заявил, что украинские военные оказались в критической ситуации в зоне боев. Поэтому спонсорам киевского режима необходимо задуматься о следующих шагах и пойти на переговоры.

По словам Шойгу, план использовать Украину как орудие для нанесения стратегического поражения России провалился.