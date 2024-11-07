Шойгу заявил о сложной для Украины ситуации в театре военных действий

Финансирующие киевский режим западные страны оказались перед сложным выбором: продолжить поставки оружия для дальнейшего уничтожения украинского населения или пойти на переговоры. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с коллегами из стран СНГ.

Он пояснил, что для украинских военных ситуация в зоне боев стала критической. Поэтому спонсорам украинского режима необходимо задуматься о следующих шагах.

«Ситуация на театре военных действий складывается не в пользу киевского режима, Запад поставлен перед выбором — продолжать его финансирование и уничтожение украинского населения или признать сложившиеся реалии и начать договариваться» — заявил Шойгу.

В ходе выступления секретарь Совбеза подчеркнул, что план западных стран использовать Украину в качестве оружия для нанесения стратегического поражения России полностью провалился. Но накачка оружием и деньгами превратила соседнюю страну в управляемого террориста, чье поведение несет опасность его спонсорам.

Шойгу пояснил, что последствия регулярных попыток захвата атомной электростанции в Курской области и обстрелы Запорожской АЭС скажутся на всей Европе.