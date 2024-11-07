Украину назвали управляемым извне террористом

План использовать Украину как орудие для нанесения стратегического поражения России провалился. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу на 12-й встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве. Его процитировало РИА «Новости» .

По его словам, Украину использовали в качестве орудия, но план провалился. Однако его последствия будут сказываться еще долго, подчеркнул Шойгу.

Он отметил, что Украина сейчас превратилась в управляемого извне опасного террориста.

«Киевский режим сейчас превратился в управляемого извне опасного террориста, располагающего, в отличие от международных террористических сетей, собственной промышленностью и контролируемой территорией», — добавил секретарь Совбеза.

Он напомнил о планах украинского руководства по захвату Курской атомной электростанции и указал на постоянные удары ВСУ по Запорожской АЭС. Как уточнил Шойгу, все это говорит о попытках Киева совершать акты ядерного терроризма.