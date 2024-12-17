В США заявили, что спецслужбы Украины признались в убийстве Кириллова
NYT: СБУ взяла на себя ответственность за убийство генерала Кириллова в Москве
Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за теракт в Москве, в котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщило издание The New York Times.
«Представитель украинской службы безопасности, известной как СБУ, заявил, что Украина несет ответственность за это убийство. Представитель, говоривший на условиях анонимности, чтобы обсудить секретную разведывательную операцию, подтвердил детали убийства, предоставленные Россией», — уточнило издание.
Украинский чиновник также заявил, что СБУ считала погибшего российского генерала своей законной целью.
Кроме того, сотрудник СБУ поделился с газетой видеозаписью, записанной из салона автомобиля, на которой видно, как два человека вышли из здания «за несколько мгновений до взрыва».
Газета отметила, что, по словам бывшего британского военного атташе в Москве и Киеве Джона Формана, СБУ убийством российского генерала хотела «послать четкий сигнал всем политикам и военным, ответственным за планирование, руководство и поддержку» спецоперации РФ на Украине, что они тоже находятся под угрозой.
Ранее в США заявили, что ничего не знали об операции по убийству Кириллова, а также не поддерживали ее.