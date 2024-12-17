В США заявили, что спецслужбы Украины признались в убийстве Кириллова

NYT: СБУ взяла на себя ответственность за убийство генерала Кириллова в Москве

Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за теракт в Москве, в котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщило издание The New York Times .

«Представитель украинской службы безопасности, известной как СБУ, заявил, что Украина несет ответственность за это убийство. Представитель, говоривший на условиях анонимности, чтобы обсудить секретную разведывательную операцию, подтвердил детали убийства, предоставленные Россией», — уточнило издание.

Украинский чиновник также заявил, что СБУ считала погибшего российского генерала своей законной целью.

Кроме того, сотрудник СБУ поделился с газетой видеозаписью, записанной из салона автомобиля, на которой видно, как два человека вышли из здания «за несколько мгновений до взрыва».

Газета отметила, что, по словам бывшего британского военного атташе в Москве и Киеве Джона Формана, СБУ убийством российского генерала хотела «послать четкий сигнал всем политикам и военным, ответственным за планирование, руководство и поддержку» спецоперации РФ на Украине, что они тоже находятся под угрозой.

Ранее в США заявили, что ничего не знали об операции по убийству Кириллова, а также не поддерживали ее.