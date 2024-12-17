Момент гибели генерала Кириллова с помощником попал на видео

Прогремевший около дома на Рязанском шоссе взрыв в момент выхода из подъезда начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова и его помощника попал в объектив регистратора припаркованного автомобиля. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.
На опубликованных кадрах видно, что взрыв произошел после выхода из подъезда двух мужчин, которые направлялись к машине. Они успели сделать всего несколько шагов, как произошла детонация. Взрывная волна повредила камеру и съемка прервалась.
По данным московского главка Следственного комитета, источником взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте стал заминированный самокат. В ведомстве уточнили, что смертельные ранения после детонации получили начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и прибывший к нему домой помощник. На улицу мужчины вышли, чтобы поехать на службу.
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