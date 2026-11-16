Очередь на 300 метров. Что заставило немцев стоять два часа на улице

В Берлине около 600 человек выстроились в очередь за кебабом за один цент

В Берлине около 600 человек выстроились в 300-метровую очередь ради покупки донер-кебаба за один цент. Об этом сообщило издание Bild .

Эту рекламную акцию устроило заведение Zagros. Предприятие начало работать в модном берлинском районе Пренцлауэр-Берг на улице Шенхаузер-аллее. В воскресенье, 15 ноября, к полудню у входа собралась толпа покупателей.

Ждать свой кебаб берлинцам пришлось несколько часов. Многие пришли только из-за цены — обычный кебаб стоит в немецкой столице около восьми евро.

Закусочную Zagros открыла семья, которая бежала в Германию из курдской части Ирана в 2018 году. За несколько лет они успели открыть несколько точек по всему Берлину.

В Германии кебаб привезли мигранты. Он уже около 50 лет считается почти национальным блюдом. Два года назад Турция захотела начать регулировать правила приготовления донер-кебаба, разбираться в споре Берлина и Анкары пришлось Еврокомиссии.