В США вспомнили о том, что Калифорния была частью Мексики

Американский штат Калифорния, как и весь юго-запад США раньше был частью Мексики, поэтому местные жители вышли на протестные акции против объявленного президентом Дональдом Трампом рейда против нелегальных мигрантов. Об этом заявили в эфире местного телеканала CNN .

«Не будем забывать, что Калифорния была частью Мексики, да и вообще весь юго-запад — это Мексика. Так что у этих мест очень глубокая связь с Мексикой. <…> Местные принимают депортации очень близко к сердцу», — рассказала одна из местных жительниц.

В эфире подчеркнули, что усиление работы миграционной полиции пугает местных жителей, большая часть из которых испаноязычна. Мексиканцами являются либо они сами, либо кто-то из их близких, поэтому люди обеспокоены тем, что правоохранители могут придти за ними в любой момент.

Несколько дней в Лос-Анджелесе бушуют беспорядки на фоне рейда против нелегальных мигрантов. В случившемся американский лидер обвинил местные власти — губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс — и назвал их некомпетентными.

Позже Трамп объявил, что решил направить в город тысячи бойцов Нацгвардии для подавления протестов. Глава Калифорнии заявил, что за это он подаст на президента в суд.