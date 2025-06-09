Губернатор Калифорнии решил подать в суд на Трампа

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что подаст в суд на президента США Дональда Трампа из-за его решения об отправке нацгвардии в Лос-Анджелес. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X .

«Подписанный им указ касается не только Калифорнии. Он даст ему возможность вмешиваться в любой штат и делать то же самое. Мы подаем на него в суд», — сообщил Ньюсом.

Несколько дней в Лос-Анджелесе бушуют беспорядки из-за объявленного американскими властями рейда против нелегальных мигрантов. Для подавления протестов Трамп решил отправить в город тысячи бойцов Нацгвардии, не согласовав это решение с администрацией штата. В случившемся лидер США обвинил местные власти — губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс — и назвал их некомпетентными.

В свою очередь Гэвин Ньюсом во время интервью телеканалу MSNBC, раскритиковал решение президента, охарактеризовав его как «аморальное» и «неконституционное», и лишь усугубляющее ситуацию.