Массовые протесты в Лос-Анджелесе. Как Голливуд с экранов вышел на улицы

Глядя на репортажи из Калифорнии, в первое мгновение сложно поверить, что это не съемки очередного голливудского блокбастера, а реальная жизнь. Сожженные машины, разбитые витрины магазинов, баррикады на улицах, наряды конной полиции и отряды Нацгвардии, пытающиеся резиновыми пулями, слезоточивым газом и водометами хоть как-то урезонить иммигрантов, восставших против недавних решений американских властей и увлеченно проводящих публичное аутодафе куклам с лицом Дональда Трампа.

Кажется, что перед тобой кадры из нашумевшей прошлогодней премьеры Алекса Гарленда Civil War («Гражданская война»), шедшей у нас в прокате под названием «Падение империи». «После нескольких часов ожидания ситуация резко ухудшилась. Полиция Лос-Анджелеса передвигается верхом на лошадях, стреляя резиновыми пулями в протестующих в самом центре Лос-Анджелеса. Черт возьми! Все хорошо, все хорошо!» — австралийскую журналистку задело резиновой пулей в прямом эфире. Трамп, ставший для бунтовщиков воплощением зла, назвал происходящее оккупацией и пообещал «освободить» L.A. в кратчайшие сроки. «Когда-то великий американский город Лос-Анджелес был захвачен и оккупирован нелегальными мигрантами и преступниками. Теперь же мятежные агрессивные толпы атакуют наших федеральных агентов, пытаясь сорвать депортационные операции. Я поручаю предпринять все необходимые меры для освобождения Лос-Анджелеса от вторжения мигрантов и прекращения этих мигрантских бунтов. Порядок будет восстановлен, нелегалы будут изгнаны, а Лос-Анджелес станет свободным», — заявил президент.

Фото: Shawn Thew — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Ранее он обвинил в случившемся местные власти — губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс, — назвав их некомпетентными и припомнив недавние опустошительные пожары, в борьбе с которыми калифорнийское начальство действительно проявило показательную нерасторопность. Басс, в свою очередь, фактически обвинила Трампа во лжи, заявив, что, вопреки его словам об отлично проделанной Национальной гвардией работе по подавлению беспорядков, войска в город еще даже не прибыли. Впрочем, фото- и видеорепортажи с улиц эту информацию опровергают.

И пожалуй, эта перебранка между мэром и президентом как нельзя лучше объяснят суть происходящего. Нет, разумеется, ни о какой гражданской войне в США речи не идет. Всем, кто ее так ждал, предлагаю расслабиться. Более того, противостояние, казалось бы, очевидно ведущееся между федеральными властями и мигрантами, на самом деле происходит совсем на другом уровне — наднациональном.

Это война двух сторон. С одной — те, для кого США служат лишь инструментом в борьбе за мировое господство, кого принято называть глобалистами. Выразители их интересов в Америке — демократы, представленные как мэром Лос-Анджелеса, так и губернатором Калифорнии. С другой — национально-ориентированные американские политические элиты, сторонники MAGA (Make America Great Again), для которых США и их величие ценны уже сами по себе. Первые повернуты на повестке, правах меньшинств, им по большому счету безразлично, что будет с Америкой, которую они при необходимости легко готовы бросить в топку мировой либеральной революции.

Фото: Qiu Chen/XinHua / www.globallookpress.com

Вторые же полны решимости на время отказаться от идеи о мировом господстве, замкнуться в себе и даже найти неожиданных союзников в лице, скажем, России, ради того чтобы вернуть Штатам былую мощь и лидирующие позиции в мировой экономике. Для первых трампизм — злейший враг, они не упустят любую возможность свалить действующего президента США. И в этом смысле нынешние беспорядки — всего лишь средство достижения этой цели (лишний раз доказывает тот факт, что столкновения, как говорят, перекинулись уже и на Нью-Йорк). Так что да, война не гражданская, но от этого она потенциально может стать не менее разрушительной. К сожалению, не только для Америки.