Трампа «разорвали» в Городе ангелов. Как власти США пытаются остановить мятеж в Калифорнии

В Лос-Анджелесе вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов — протесты бушуют уже несколько дней. Для подавления волнений президент США Дональд Трамп направил в город тысячи бойцов Нацгвардии без согласия властей Калифорнии. Губернатор штата назвал это провокацией. Ждет ли американцев гражданская война — разобрался 360.ru.

Что известно о протестах в Калифорнии Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) 6 июня приступила к массовым задержаниям нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе. В тот день правоохранители поймали около 120 переселенцев. В ответ на такие действия в мегаполисе начались демонстрации, которые переросли в стычки с полицией. В числе организаторов протестов — группировка Union del Barrio и коалиция по защите прав мигрантов CHIRLA. Некоторые демонстранты вышли на улицы с флагами Мексики и плакатами «ICE, вон из Лос-Анджелеса!». Полиция использовала светошумовые гранаты и слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих. Сейчас люди продолжают блокировать улицы стульями и мусорными баками. На 101-м шоссе толпа в знак протеста против миграционных рейдов сжигает беспилотные такси и рвет куклы с изображением Трампа, сообщил Telegram-канал Mash. «Центральное отделение полиции объявило тревогу, так как ситуация вышла из-под контроля. Полиция просит жителей покинуть район беспорядков. Сейчас перекрыто пересечение улиц Фигероа и 11-й в центре», — написали авторы поста.

Фото: Qiu Chen/Xinhua / www.globallookpress.com

Решение Трампа и гнев властей Калифорнии Трамп обвинил губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса в неспособности справиться с ситуацией и направил в штат две тысячи солдат Нацгвардии. «Если губернатор Калифорнии Гэвин Ньюскам (Трамп исказил фамилию Ньюсом, чтобы получилось ругательство scum, означающее „отброс“, „подлец“, „ничтожество“ — прим. ред.) и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс не в состоянии выполнять свою работу (а всем известно, что это именно так) — значит, подключатся федеральные власти и решат проблему массовых беспорядков и мародеров так, как ее следует решать!» — написал американский лидер в соцсети Truth Social. Еще до того, как федеральные власти направили в Лос-Анджелес Нацгвардию, Ньюсом обвинил Белый дом в «намеренной провокации» и попытке «усилить напряженность». Губернатор заверил, что в штате хватает полицейских, поэтому в подкреплении нет никакого смысла.

Они хотят зрелища. Гэвин Ньюсом губернатор Калифорнии

Министр обороны США Пит Хегсет тоже не остался в стороне и заявил, что в случае продолжения насилия Пентагон мобилизует морских пехотинцев — сейчас они находятся в состоянии повышенной боеготовности. «Нападения агрессивной толпы на представителей иммиграционной и таможенной полиции и федеральных правоохранительных органов направлены на то, чтобы помешать выдворению преступных нелегальных мигрантов с нашей земли. Это опасное вмешательство, которому способствуют криминальные картели (они же иностранные террористические организации), и серьезная угроза национальной безопасности», — подчеркнул министр. Ньюсом заподозрил главу Минобороны в «безумии».

Фото: Qiu Chen/Xinhua / www.globallookpress.com

Реакция политиков на беспорядки в Калифорнии Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал протесты в Лос-Анджелесе мятежом. «Мятеж против законов и суверенитета Соединенных Штатов», — написал он в соцсети Х. О происходящем высказался американский предприниматель Илон Маск. «Это неприемлемо», — подчеркнул бизнесмен. Он также опубликовал фото полуголого активиста, стоящего с флагом Мексики на изрисованной машине на фоне толпы и пламени. Использование Трампом военных для подавления протестов — ошибочный и опасный шаг, считает директор проекта национальной безопасности Американского союза защиты гражданских свобод Хина Шамси. «Развертывание президентом Трампом федеральных войск Национальной гвардии в ответ на протесты является ненужным, подстрекательским и представляет собой злоупотребление властью. Этими действиями администрация Трампа подвергает опасности жителей Лос-Анджелеса», — заявила она в беседе с Los Angeles Times.

Фото: Qiu Chen/Xinhua / www.globallookpress.com

Профессор юридического факультета Университета имени Джорджа Вашингтона Лора Дикинсон назвала редкостью развертывание войск под федеральным контролем в ответ на гражданские беспорядки. «Неясно, какие юридические полномочия использует президент для развертывания войск. Если он применяет закон о восстаниях, он должен выступить со специальным обращением, которое объясняет эти действия, поскольку данный закон используется в качестве крайней меры», — привела ее слова газета The Wall Street Journal.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Как дальше будут развиваться события в Калифорнии За беспорядками в Лос-Анджелесе стоят не только нелегальные мигранты, но и правозащитные организации и различные либеральные НКО, заявил 360.ru политолог, американист Малек Дудаков. «Некоторые из этих организаций получали финансирование в эпоху президентства Байдена, другие получают финансирование от фонда Сороса и так далее. Конечно, они повлияли на нынешнюю конфликтную ситуацию и, я думаю, поспособствовали началу всех этих протестов, беспорядков», — добавил эксперт. По его мнению, не стоит ожидать начала волны погромов в духе 2020 года, но локальные беспорядки могут продолжаться, причем довольно длительный период времени.

Администрация Трампа сейчас, в отличие от 2020 года, будет действовать более жестко, поэтому они сразу отправили Нацгвардию и думают о возможности отправки регулярных войск для подавления беспорядков. Хоть это все-таки и нетипично для американской общественной жизни, но если есть возможность задействовать так называемые акты о мятеже, то можно и регулярные войска отправить. Малек Дудаков политолог

Демократы хотели бы, чтобы ситуация как можно дольше была дестабилизирована. Таким образом можно создавать проблемы для администрации Трампа и торпедировать его реформы, в том числе программу по депортации нелегалов. «Власти Калифорнии пытаются себя представить некой сторонней силой, которая наблюдает за ситуацией и при этом критикует Трампа за чрезмерное использование силы. Я, честно говоря, не думаю, что это как-то поможет местным демократам, учитывая, что все-таки это их штат и им нести ответственность за то, что у них происходит. Для губернатора Ньюсома, для Камалы Харрис, которая уже выступила и назвала беспорядки в основном мирным протестом, это все-таки негативный сценарий», — считает политолог.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Демократы могут заработать очки в своем лагере, но когда им придется бороться за весь американский электорат, возникнут вопросы. К тому же у Трампа есть рычаги давления на Калифорнию. «Как мы знаем, он уже обещает перекрыть федеральные гранты этому штату, а штат получает много денег из бюджета, больше 150 миллиардов долларов ежегодно. Это создаст серьезные проблемы для Калифорнии. В частности, осложнит задачу восстановления Лос-Анджелеса после недавних пожаров», — отметил Дудаков. Конфликтная ситуация между Трампом и властями Калифорнии продолжится, заключил эксперт.