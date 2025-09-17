В США вернут тест по истории для получения гражданства

Власти Соединенных Штатов решили возобновить проверки иностранцев, претендующих на американский паспорт, на знание истории и принципов государственного устройства страны. Об этом говорится в уведомлении министерства внутренней безопасности США, с которым ознакомилось РИА «Новости» .

Служба гражданства и иммиграции заново вводит гражданский тест по натурализации образца 2020 года. Теперь претендентам придется отвечать на 20 вопросов, из которых минимум 12 должны быть правильными.

При этом прежние требования по знанию английского языка — чтение, письмо, устная речь и понимание — остаются без изменений.

Тест версии 2020 года действовал лишь несколько месяцев: с декабря того года по апрель 2021-го. Тогда администрация Джо Байдена вернула экзамен к упрощенной версии 2008 года, объяснив это возможными «препятствиями процессу натурализации».

Ранее сообщалось, что Госдепартамент обновил правила подачи документов на неиммиграционные визы, включая туристические B1/B2. Теперь обращаться можно только в стране гражданства или проживания.

Для россиян остались две точки оформления — Варшава и Астана. Сроки ожидания собеседований при этом увеличатся.