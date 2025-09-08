США резко ужесточили визовые правила для россиян

Россиянам разрешили запрашивать визу в США только в Астане и в Варшаве

Американский Госдепартамент сообщил о новых правилах подачи документов на неиммиграционные визы, включая туристические категории B1/B2. Обновление появилось на официальном сайте ведомства.

Теперь подать документы на эти типы виз можно в дипломатические представительства США только в стране гражданства или постоянного проживания.

Для государств, где американские представительства визы не оформляют, Госдепартамент составил отдельный список городов. В нем для россиян остались только две точки — Варшава и Астана.

Удлинятся и сроки ожидания интервью для получения визы. Записи на уже запланированные собеседования остались в силе. Исключение из правил сделали для дипломатических виз и для виз типа A, G, C-2, C-3.

Американское посольство в Москве не принимает документы на визы с мая 2021 года. В Белом доме объясняли такие меры «нехваткой персонала».

Китай же для россиян визы отменил. Программа будет действовать как минимум год.