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    Неизвестные открыли огонь внутри одной из церквей в Иордании, есть погибшие

    Семь человек погибли при стрельбе в церкви в Иордании

    High Contrast
    Фото: High Contrast/Википедия

    Неизвестные открыли огонь внутри одной из церквей в провинции Эль-Карак в Иордании. Как сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mamlaka, погибли семь человек, есть и пострадавшие.

    Полиция начала расследование.

    Недавно неизвестный открыл огонь из машины недалеко от Парижа, два человека пострадали. Нападавшего задержали.

    Ранее стрельба случилась в начальной школе Silver Rail в городе Бенд штата Орегон. В результате ЧП погибли четыре человека, среди них — трое детей. Очевидцы заявили о неизвестном мужчине, который выстрелил по одному из автомобилей на парковке. После этого злоумышленник пробрался в здание начальной школы и открыл огонь, его застрелил случайный прохожий.

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