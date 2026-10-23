Неизвестные открыли огонь внутри одной из церквей в Иордании, есть погибшие

Семь человек погибли при стрельбе в церкви в Иордании

Неизвестные открыли огонь внутри одной из церквей в провинции Эль-Карак в Иордании. Как сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mamlaka, погибли семь человек, есть и пострадавшие.

Полиция начала расследование.

Недавно неизвестный открыл огонь из машины недалеко от Парижа, два человека пострадали. Нападавшего задержали.

Ранее стрельба случилась в начальной школе Silver Rail в городе Бенд штата Орегон. В результате ЧП погибли четыре человека, среди них — трое детей. Очевидцы заявили о неизвестном мужчине, который выстрелил по одному из автомобилей на парковке. После этого злоумышленник пробрался в здание начальной школы и открыл огонь, его застрелил случайный прохожий.