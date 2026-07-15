В США раскрыли детали проекта новых антироссийских санкций

WSJ: проект Грэма позволит Трампу ввести пошлины против Китая за нефть из России

В США предложили дать администрации президента право вводить заградительные пошлины против стран, покупающих российские нефть и газ. В первую очередь возможные меры затронут Китай и Индию, сообщила The Wall Street Journal .

Законопроект запланировали внести на рассмотрение конгресса уже в ближайшее время. Документ предусматривает введение пошлин размером до 100% для государств и организаций, содействующих экспорту российских энергоресурсов.

Инициатива, одним из авторов которой был сенатор Линдси Грэм, направлена против пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа. Окончательное решение о применении ограничений предложили предоставить президенту США.

Кроме того, законопроект предусматривает санкции против российского «теневого флота», оборонного сектора и финансовых организаций.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что документ может быть принят в скором времени. В Москве к возможному ужесточению ограничений отнеслись сдержанно. Российские представители заявили, что экономика страны адаптировалась к внешним барьерам.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что антироссийские санкции негативно сказываются на экономике Евросоюза. После встречи глав МИД стран сообщества в Брюсселе она призвала европейцев потерпеть ради сохранения ограничительных мер.