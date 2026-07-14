Трамп заявил об изучении законопроекта Грэма об антироссийских санкциях

Трамп: в законопроект Грэма о санкциях против России включат Иран и «Хезболлу»

Подготовленный сенатором Линдси Грэмом законопроект о санкциях против России находится на рассмотрении в Белом доме. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с премьер-министром Ирака Али аль-Заиди. Видео с его выступлением опубликовало издание Clash Report на своей странице в социальной сети X .

Трамп заявил, что допускает возможность его подписания после доработки.

«Линдси очень этого хотел. Возможно, туда еще добавят Иран и „Хезболлу“. Есть большая вероятность, что это будет сделано», — сказал американский лидер.

Президент США добавил, что пока не рассматривал возможность введения вторичных санкций против Китая и Индии как главных покупателей российских энергоносителей.

За несколько дней до смерти Линдси Грэм подписал краткое обещание опубликовать обновленный текст своего законопроекта. Поэтому какой вид он имеет сейчас, пока неизвестно. Изначально документ предусматривал введение пошлин в 500% на все товары и услуги из США для покупателей российских энергоресурсов.

Кроме того, блокирующие санкции грозили всем финансовым институтам, которые имели дела с российскими банками. Такие ограничения власти США введут, если Россия отклонится от переговоров о прекращении боевых действий с Украиной или нарушит достигнутые договоренности.

О том, что Трамп готов подписать законопроект Грэма об антироссийских санкциях, со ссылкой на источник в Белом доме сообщил телеканал CNN. Сам американский лидер, отвечая на вопрос о принятии законопроекта, пообещал, что «решение будет очень скоро».