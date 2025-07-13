Западным союзникам Украины давно пора понять, что Россию невозможно принудить к чему-либо. Такую позицию высказал в своем YouTube-канале подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Вы можете думать, что утопили Россию. Если вы считаете, что ее экономика рухнет, и это как-то заставит их остановиться, то этому нет никаких реальных доказательств», — заявил американский военный.

Россия добьется своих целей, на это все указывает, отметил Дэвис. Запад не сможет ей помешать ни дипломатическими, ни экономическими, ни военными мерами.

Россия может сократить военные расходы уже в 2026 году. Намерение уменьшить оборонный бюджет на фоне его роста у НАТО говорит о высокой боеготовности российской армии. Британский аналитик Александр Меркурис отметил, что даже сейчас военные расходы России значительно ниже, чем у США во время конфликтов с Вьетнамом и КНДР.