В США призвали расследовать возможные нарушения на выборах в Грузии

Блинкен призвал расследовать возможные нарушения на выборах в парламент Грузии

Глава американского госдепартамента Энтони Блинкен призвал провести расследование и установить возможные нарушения на выборах в Грузии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление госдепа.

«Мы присоединяемся к призывам… к полному расследованию всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами», — сказал Блинкен.

Как уточнил он, при этом международные и местные наблюдатели признали, что выборы в Грузии прошли в соответствии со всеми нормами.

Согласно подсчетам республиканского ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта» набрала 54,2% голосов. Коалиция оппозиционных партий прошла в грузинский парламент, набрав более 37%. Президент страны Саломе Зурабишвили сообщила, что не признает парламентские выборы. Она назвала прошедшее голосование «тотально сфальсифицированным».

Две оппозиционные партии заявили, что итоги выборов в парламент стали конституционным переворотом.