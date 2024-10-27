Оппозиция в Грузии отказалась признавать итоги выборов

Оппозиционные партии «Единство — Национальное движение» и «Коалиция за перемены» отказались признавать опубликованные ЦИК результаты выборов в парламент Грузии. Об этом заявила на брифинге председатель политсилы Тина Бокучава, сообщило РИА «Новости» .

«От имени „Единство — Национальное движение“ заявляю, что мы не признаем итоги украденных, захваченных выборов», — сказала она.

Лидер партии «Коалиция за перемены» Ника Гварамия назвал итоги выборов «конституционным переворотом».

После подсчета данных с почти 72% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 59,1% голосов. Ее представители выступают за нормализацию отношений с Россией и против антироссийских санкций.

Ранее одна из лидеров «Коалиции за перемены» Елене Хоштария заявила, что оппозиция планирует устроить с 27 октября митинги с участием членов партии и их сторонников.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что «Грузинская мечта» примет любые результаты выборов в парламент. По его словам, оппозиция заранее отказалась из принимать, так как не захочет признать свое поражение.