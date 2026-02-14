Отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, что Украина потерпела военное поражение. Об этом он сказал в интервью швейцарскому журналу Weltwoche .

«Украина побеждена в военном отношении», — подчеркнул Макгрегор.

По его словам, не согласны с этим только те, кто подвержен государственной пропаганде европейских стран — Германии, Франции и Великобритании. Он добавил, что те, кто глубже погружен в тему конфликта, знают об ужасающих потерях ВСУ.

Ранее западные политики и военные эксперты неоднократно высказывали разные оценки ситуации на фронте. На днях в США заявили о превосходстве России над Украиной в авиации и артиллерии.

Президент Финляндии Александр Стубб, напротив, уверен в проигрыше России, потому что Украина, по его мнению, уже стала европейской страной. Он также призвал киевский режим продолжать боевые действия.