В США заявили о превосходстве России над Украиной в ударном потенциале

Military Watch Magazine: Россия может превзойти Украину в авиации и артиллерии

Россия превзошла Украину по ударным возможностям благодаря более сильной авиации и артиллерии, а также за счет наращивания производства тактических ракет. Об этом написал американский журнал Military Watch Magazine .

Авторы материала связали преимущества российских Вооруженных сил в ряде операций с запасаом потенциала в применении авиации, систем и ракет.

«Значительная разница в способности двух стран наносить удары с использованием истребительной авиации, артиллерии, реактивных артиллерийских систем и тактических ракетных комплексов является основным фактором в пользу российских Вооруженных сил», — отметили в материале.

Развитие этих возможностей позволило ВС России наносить более результативные удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса. Отдельно авторы обратили внимание на производство ракет для «Искандера-М» и связали его рост с расширением задач комплекса.

«Быстрое расширение производства ракет для комплексов „Искандер-М“, выпускаемых в нескольких вариантах, позволило системе играть все более важную роль в операциях и использоваться различными новыми способами, такими как нанесение „двойных ударов“», — пояснили в публикации.

Ранее в США заявляли, что российская крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник» произвела революцию в вооружении и создала проблемы для Соединенных Штатов.