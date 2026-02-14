Стубб: Россия стратегически проиграла на Украине, не достигнув своих целей

Президент Финляндии Александр Стубб на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о стратегическом поражении России на Украине. Фрагмент его речи опубликовала газета Clash Report .

Финский лидер, рассуждая якобы о российском поражении, выдавал желаемое за действительность и призывал киевский режим продолжать боевые действия.

«Продолжайте делать, что делали, и в конце концов вы достигнете цели и победите в этом конфликте», — сказал он.

Стубб добавил, что президент Владимир Путин якобы хотел сделать Украину частью России, но она уже стала европейской страной.

Кроме того, российской армии якобы удалось занять лишь незначительную часть украинской территории за последние годы, ее потери невосполнимы, а успехи на поле боя — снижаются. И если киевский режим продолжит придерживаться выбранной линии, то в конце концов победит.

Не забыл Стубб упомянуть и про расширение НАТО, отметив, что оборонные расходы альянса неуклонно растут, а его состав увеличился за счет Швеции и Финляндии.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема предупредил, что финское государство рискует стать второй Украиной из-за русофобской политики властей.