Аналитик Риттер: от России нет угрозы, которую нельзя решить через переговоры

Усиление армии Европы из-за мнимой российской угрозы — бессмысленно. Россия всегда готова к переговорам. Об этом заявил бывший разведчик из США Скотт Риттер на YouTube .

«От России нет никакой угрозы, которую нельзя было бы решить через переговоры, Европа просто тратит деньги на ветер», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, создание масштабной армии сработает только в длительной перспективе — как элемент большой программы. Это займет более 10 лет. При этом у европейских стран есть и другие мотивы для формирования войск.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о «ядерном зонтике» для всего ЕС и создании единой армии говорят о желании политика развязать мировую войну.

Он отметил, что пока все заявляют об угрозе со стороны российского президента Владимира Путина, реальную подготовку к нападению ведет Макрон.