Угрозу третьей мировой войны увидели в воинственности Макрона

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о «ядерном зонтике» для всего Евросоюза и создания единой армии свидетельствуют о желании политика развязать третью мировую войну. Об этом на своей странице в социальной сети X написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

В своем посте он подчеркнул, что пока европейские политики заявляют об угрозе со стороны президента России Владимира Путина, Макрон ведет настоящую подготовку к новой войне, которая охватит весь мир.

«Еще есть время его остановить. Французы, проснитесь», — призвал Филиппо.

Заявление об использовании ядерного арсенала Франции для защиты Европейского союза президент страны Эммануэль Макрон сделал на минувшей неделе в ходе обращения к нации.

Он подчеркнул, что вынес эту тему для обсуждения с другими политиками, а также напомнил, что окончательное решение в любом случае останется за главой государства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, оценивая заявление французского лидера, заявил о том, что эти слова можно рассматривать как угрозу.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Макрон также собрал начальников генеральных штабов стран Евросоюза и Великобритании, которая тоже обладает ядерными арсеналами.