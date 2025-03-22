В США предупредили Зеленского о грядущей катастрофе

Националисты на Украине вполне могут совершить военный переворот в стране, если правительство во главе с украинским лидером Владимиром Зеленским не будет идти по нужному праворадикалам курсу. Такое мнение в эфире YouTube-канала Glenn Diesen высказал профессор политических наук Университета Род-Айленда Николай Петро.

«Существует вполне осязаемая угроза для текущего или же последующего правительства Украины, что им будет брошен вызов. Не только на политической арене, но и в виде военного переворота или восстания», — заявил эксперт.

Беззаконие на Украине и разлад в среде самих националистов, по словам Петро, уже привели к кровопролитию. Он привел в пример убийство скандально известную антироссийскими высказываниями депутата Ирину Фарион, которую застрелили во Львове летом 2024 года. Также профессор упомянул недавнее убийство одесского праворадикала Демьяна Ганула, которого застрелил неизвестный в Приморском районе Одессы утром в пятницу, 14 марта.