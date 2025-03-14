Место убийства украинского националиста Ганула сняли на видео

Полиция показала кадры с места убийства националиста Ганула в Одессе

Труп застреленного в центре Одессы радикального националиста Демьяна Ганула до сих пор лежит на улице. Видео с места опубликовала пресс-служба Нацполиции Украины.

На опубликованных кадрах видно, что тело прикрыли синей тканью. На месте работают криминалисты, а также прибыл кинолог с собакой.

В пресс-службе Национальной полиции Украины заявили, что завели уголовное дело об умышленном убийстве, совершенном по заказу.

Ведомство опубликовало фотографию подозреваемого в расстреле Ганула. Это мужчина средних лет с вырезанным «ирокезом» в куртке и штанах темно-зеленого цвета и переброшенной через плечо сумкой в расцветке хаки.

По предварительным данным, подозреваемый выстрелили в украинского активиста не менее двух раз из короткоствольного оружия в Приморском районе Одессы утром в пятницу, 14 марта.

Демьян Ганул известный на Украине активист, входивший в силовое крыло «Правого сектора»* и принимавший участие в организации нападения на Дом профсоюзов в мае 2014 года, когда в пожаре погибли почти 50 человек.

Он основал и возглавлял праворадикальную организацию «Уличный фронт», которая занималась сносом исторических памятников в Одессе.

После начала специальной военной операции Ганул боролся с противниками мобилизации и даже помогал сотрудникам территориальных центров комплектования задерживать потенциальных призывников.

В апреле прошлого года Басманный суд Москвы заочно арестовал Ганула по уголовному делу о разрушении воинских памятников и захоронений.

*Запрещенная в России террористическая организация.